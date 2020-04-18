Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı, ekipler temizliğe başladı

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar boş kaldı. Ekipler ise sabahın erken saatlerinden itibaren başladıkları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 48 saat süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamayla birlikte vatandaşlar evde kalınca sokaklar boşaldı. Madenci Anıtı'ndan başlayan dezenfekte çalışmaları Fezipaşa Caddesi'ne kadar devam ettirildi. Öte yandan diğer mahallelerde ve caddelerde de gün boyunca dezenfekte çalışmaları sürdü.

Kısıtlama dolayısıyla ekmek üreten fırınlar, ürünlerini servis araçları vasıtasıyla mahallelere taşıyarak sattı. Zabıta ve polis ekipleri kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sıklıkla devriye görevlerini sürdürüyor.