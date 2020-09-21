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Zonguldak'ta sosyal mesafeli ilk ders zili çaldı

Zonguldak’ta Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitim öğretim bugün itibariyle başladı.

Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitim öğretim bugün itibariyle başladı. Vali Mustafa Tutulmaz törenin ardından ilk ders zilini çaldı.


Yeni tip koronavirüs pandemisi dolayısıyla Zonguldak'ta mesafe, hijyen ve sosyal mesafeli yüz yüze eğitim öğretim dönemi başladı. Zonguldak İlkokulu'nda resmi tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri ve minik öğrenciler katıldı. Velilerin öğrencileri görevlilere teslim etmesinin ardından dezenfekte yapıldı.


Okula ilk kez başlayan bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bazı öğrenciler ise günler sonra okula başlamanın mutluluğunu yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen tören; saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı. Gösterilerin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz; konuşmanın ardından yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.


Tören, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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