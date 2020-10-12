Zonguldak'ta sosyal mesafeli yüz yüze eğitim başladı

Zonguldak'ta seyreltilmiş yüz yüze eğitim dönemi bugün itibariyle başladı. Veliler, sosyal mesafe kuralları dolayısıyla çocuklarını okul kampüsleri girişlerinden sınıflarına gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından Zonguldak'ta son hazırlıklar tamamlandı.

1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül, mesleki liselerin 21 Eylül'de başlamasının ardından 12 Ekim itibariyle de ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul 8. sınıflar ve lisede 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamış oldu.

Zonguldak'ta da yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrenciler okulların yolunu tuttu. Velileri ile birlikte okul binalarının önüne gelen öğrenciler burada aileleri ile vedalaşarak sınıflarının yolunu tuttu. Bazı veliler ise yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Ancak buna rağmen çoğu öğrenci okulun yolunu tuttu.

Seyreltilmiş sınıflarda yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle hasret giderdi. Veliler ise çocuklarını okulların giriş kapılarından yolcu etti.