Zonguldak'ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde çöp kutusunu üstüne bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi. Yaya ve araç trafiğine kapanan caddesi bomba köpeği Şila'nın arama yapması sonra çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi çöp kutusunun üzerine çanta bıraktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığından destek istendi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba arama köpeği, ‘Şila' getirildi. Şila isimli köpek çantayı aradı. Çantanın boş olduğu ortaya çıkmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Gazipaşa Caddesi araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.