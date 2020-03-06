Zonguldak'ta şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta yol kenarına bırakılan şüpheli valiz polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler trafiği kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Zonguldak'ta esnaflık yapan K.T., olay yerine gelerek valizin müşterisine ait olduğunu söyledi. K.T., ekiplerle birlikle valizin yanına giderek kontrol etti. Valizin onlara ait olduğu öğrenilince ekipler kapalı olan trafiği açtı.

Müşterisinin çantası olduğunu ifade eden K.T., "Valiz bizim müşterimize ait. Yola çıkıyorlardı taksiye binerken kaldırımda unutmuşlar herhangi bir durum yok” şeklinde konuştu.