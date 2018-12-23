Zonguldak'ta ‘tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheli, ‘tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 11 şüpheli ‘tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak il merkezine getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri Çaycuma Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Helenistik, Roma, Yunan, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlerin bulunduğu öne sürüldü.