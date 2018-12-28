Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta izinsiz kazı ile tarihi eser bulanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda “Mehmet” yazılı mühür ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve Kilimli ilçesinde “Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj” ile ilgili çalışmalarda 57 yaşındaki inşaat işçisi F.T. ile 39 yaşındaki işçi H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 adet sikke, 8 adet şekilli figür, 1 adet üzerinde 'Mehmet' yazılı mühür, 1 adet yıpranmış mühür, 1 adet yapraklı desenli materyal, 2 adet değişik şekillerde taş, 1 adet haç şeklinde metal parça, 1 adet üzerinde motif bulunan materyal, 1 adet üzerinde balık sembolü bulunan metal kaşık, 2 adet define aramada kullanılan metal çubuk, 60 sayfadan oluşan tarihi eser resim fotokopileri ile 1 adet 20 20 ebadında vazo ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken şüpheli iki kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.