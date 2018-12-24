Zonguldak'ta ‘tarihi eser' operasyonu: 6 tutuklu

Zonguldak'ta ‘tarihi eser' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 11 şüpheli, dün sabah saatlerinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Çaycuma İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden N.A. (70) Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edildiler

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılar Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen Helenistik, Roma, Yunan ve Bizans dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlere el konularak Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve şoförünün de arasında bulunduğu bir grup “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak İzinsiz Kazı ve Sondaj” yapmaları üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı.