Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan köyünde meydana gelen pat pat kazasında 6 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki F.U. idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Hacıhasan köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen pat pattan yola savrulan yaralılardan Y.Ö. ve D.T. adlı çocuklar Alaplı Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya hızın neden olduğu iddia edilirken, yaralı çocukların Alaplı ve Kdz. Ereğli'deki hastanelerde müşahede altında tutulacağı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.