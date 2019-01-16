Zonguldak'ta taşımalı eğitime bir gün ara

Zonguldak'ta köy ve beldelerde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milil Eğitim Müdürvekili Murat Kapıcı, köy ve beldelerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez, Kozlu, Gökçebey, Devrek ve Kdz. Ereğli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Merkez ilçede 18, Kozlu ilçesinde 20, Alaplı ilçesinde 12, Çaycuma ilçesinde 10, Devrek ilçesinde 32, Kdz. Ereğli ilçesinde 51 ve Gökçebey ilçesinde 10 olmak üzere toplam 153 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi.