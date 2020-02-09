İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak’ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.


Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.