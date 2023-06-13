Zonguldak'ta tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Zonguldak'ta tefecilere yönelik düzenlenen "Paravan" kod adlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde mali suç örgütlerine yönelik yapılan "Paravan" kod adlı operasyon düzenlendi. Zonguldak'ta tefecilik suçunu gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 ayrı adreste arama gerçekleştirilerek şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada borç senetleri, çekler, icra ve temlik evrakları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı.