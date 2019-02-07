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Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde tefecilik yapan kişilere yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize suç örgütü tarafından 'tefecilik' yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Belirlenen adrese operasyon yapan jandarma, 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve not defteri ele geçirildi.

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