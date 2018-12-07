Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çelik kasa içerisinde kavanozda saklanmış halde FETÖ'nün elebaşına ait olduğu iddia edilen mendil ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca şüphelileri teknik takibe alan ekipler, 3'ü kadın 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı.

Operasyonda 25 milyon değerinde tapu, çek ve senet ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında 80 bin liralık ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden birine ait evde ise çelik kasada kavanoz içerisinde saklanan mendil ele geçirildi.

Mendilin FETÖ'nün elebaşına ait olduğu değerlendirilirken FETÖ'ye ait kitaplar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma sürüyor.