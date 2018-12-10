Zonguldak'ta “tefecilik” operasyonu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde tefecilik yapan kişilere yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma, toplanan delillerin ardından belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tefecilik yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet, 25 milyon lira değerinde tapu, kredi kartları için kullanılan POS cihazı, 80 bin liralık ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.