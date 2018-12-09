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Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen 8 şüphelinin ardından genişletilen operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen 8 şüphelinin ardından genişletilen operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde tefecilik yaptığı ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca şüphelileri teknik takibe alan ekipler, 3'ü kadın 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Operasyonda 25 milyon değerinde tapu, çek ve senet ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında 80 bin liralık ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

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