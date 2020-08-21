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Zonguldak'ta tekstil fabrikasında korona virüs şoku

Zonguldak’ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı.

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide korona virüs tespit edilen fabrikada üretim durdu. Çalışan işçiler evlerine gönderildi.



Çınartepe Mahallesi Baştarla Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları korona virüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı. Filyasyon çalışması yapılırken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplamda 155 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında testi pozitif çıkan 43 işçinin yanı sıra diğer işçiler de karantinaya alınırken, fabrikada üretim durarak kapatıldı.

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