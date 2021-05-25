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Zonguldak'ta tersanede yangın

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaynak yaptığı sırada kıvılcımların hurdalık alanda yığılı bulunan lastiklere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yapım aşamasında olan gemilere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

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