Zonguldak'ta tır ile çarpışan otomobil su kanalına uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobil su kanalına uçtu.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Akçakoca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı'dan Ereğli istikametine seyir eden M.Ö. idaresindeki 34 CFC 611 plakalı otomobil, önündeki aracı solladığı sırada arkadan gelen M.K. idaresindeki 67 ACH 234 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki su kanalına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö.'nün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı. M.Ö. daha sonra kendi imkanları ile tedbir amaçlı hastaneye gitti. Kazada hasar gören otomobil ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.