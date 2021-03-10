Zonguldak'ta tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır'ın çarptığı otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza 15.00 sularında ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Kepez istikametinden Ereğli şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 42 R 9059 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan 78 YC 302 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücülerin kaza ile ilgili ifadeleri alındı.