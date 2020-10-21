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Zonguldak'ta toplu ulaşım araçlarına denetim

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 56 ekiple şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ve havalimanı, gar, otogar gibi yerleri denetledi.


Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 56 ekiple yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçlarını denetledi. Denetimlerde 307 şehir içi toplu ulaşım aracı, 70 okul servisi, 175 ticari taksi, 105 şehirler arası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 657 toplu taşıma aracı denetlendi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan denetimde, 5 iş yeri ve araçlarına uyarı yapılırken 3 kişiye ise 3 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

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