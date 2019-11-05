Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 709 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 709 olarak açıklandı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de Eylül sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670 olarak açıklandı. Zonguldak'ta ise bu rakam 155 bin 709 olarak açıklandı. Bu rakamın 95 bin 467'sini otomobil, 4 bin 476'sını minibüs, bin 853'ünü otobüs, 26 bin 152'sini kamyonet, 6 bin 140'ını kamyon, 11 bin 409'unu motosiklet, 9 bin 767'sini traktör, 445'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde genelinde Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 52 bin 456 taşıt içinde otomobil yüzde 54,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,5 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 47,7, minibüste yüzde 173,7, otobüste yüzde 116,1, kamyonette yüzde 33,2, kamyonda yüzde 34,5, motosiklette yüzde 10,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4,7, traktörde ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 16 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 37,1, minibüste binde 2, motosiklette yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 20,7, kamyonette yüzde 5,3, kamyonda yüzde 10, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,2, traktörde ise yüzde 30,3 azalış oldu.