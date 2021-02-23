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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 470 oldu

TÜİK Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 470 oldu.

TÜİK Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 470 oldu. 2 bin 335 motorlu kara taşıtının ise devri gerçekleştirildi.


Ocak 2021 ayı itibariyle illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı da açıklandı. Verilere göre toplam 2 bin 335 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bunların bin 601'ini otomobil, 73'ünü minibüs, 20'sini otobüs, 367'sini kamyonet, 86'sını kamyon oluşturdu. 128 motosikletin devri yapılırken özel amaçlı motorlu kara taşıtı sayısı 3 ve 57'si traktör olarak açıklandı.


2021 yılı illere göre motorlu kara taşıtları sayısı Zonguldak'ta 159 bin 470 oldu. Bunların 97 bin 578'ini otomobil, 4 bin 351'ini minibüs, bin 793'ünü otobüs, 26 bin 113'ünü kamyonet, 6 bin 279'unu kamyon, 12 bin 933'ünü motosiklet, 9 bin 950'sini traktör ve 473'ünü özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.

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