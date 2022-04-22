İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta trafik havadan denetlendi

Zonguldak’ta jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta jandarma helikopteri ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter ile Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlerinin katılımlarıyla Zonguldak mülki sınırları içerisinde bulunan yol ağları üzerinde havadan trafik denetimi icra edildi. Havadan trafik denetiminin ardından Zonguldak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı timlerine “helikoptere binme ve inme” fırsat eğitimi yaptırıldı.


Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla önümüzdeki günlerde de helikopter ve dron ile denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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