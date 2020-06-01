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Zonguldak'ta trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.


TÜİK, 2019 yılı trafik kazaları istatistiklerini açıkladı. Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak yaşandı. Zonguldak'ta 2019 yılında 5 bin 793 trafik kazası yaşandı. Kazaların 4 bin 706'sı maddi hasarla sonuçlanırken bin 87'si ölümlü yaralamalı kaza olarak meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.

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