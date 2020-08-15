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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Devrek karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Harun T. idaresindeki 34 BTR 787 plakalı araç ile Muhittin Ç. idaresindeki 67 AAL345 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler Harun T. ve Muhittin Ç. ile araçlarda bulunan Hasan A., Hatice Kübra A., Zehra Duru T., Muhammet A., Tuğba T. ile Mertcan Ç. yaralandı, Nebiye Çalgam (54) ise hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayda yaşamını yitiren Nebiye Çalgam'ın cansız bedeninin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.


Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürünüyor. Kazaya karışan araçlardan birinin düğüne gittiği öne sürüldü.

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