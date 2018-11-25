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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Karaman-Beycuma kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAH 808 plakalı panelvan araç, Cemal Çolakoğlu idaresindeki 67 SK 873 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü Cemal Çolakoğlu, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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