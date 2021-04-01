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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde ana yola çıkmak isteyen N.E. idaresindeki 67 ABE 543 Tofaş marka plakalı otomobil ile diğer yönden gelen H.A. idaresindeki 67 UA 204 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, N.E.'ye ait aracın içerisinde bulunan A.A yaralandı. Yaralı A.A olay yerine gelen ambulanslar ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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