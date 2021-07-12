Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kozlu ilçesi 6 Aralık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih A. idaresindeki 67 SD 436 plakalı Renault marka otomobil, sola dönüş yapmak istediği sırada Onur K. idaresindeki 26 ACG 930 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışma neticesinde her iki araçta 50 metre savrularak durabildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Fatih A., olay yerine gelen Kozlu itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan sürücü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.