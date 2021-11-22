Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, K.T.'nın (39) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.