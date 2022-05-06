İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen sürücü kaza yaptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Erdem Yuva Mahallesi üzerinde yaşandı. Sadık K, yönetimindeki 67 EA 120 plakalı motosikletle kaldırım üzerinden seyretmek istedi. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sadık K. ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

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