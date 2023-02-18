Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; öğle saatlerinde, ilçenin Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı Eski Terminal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; çarşı istikametine seyir halinde olan B.E.'nin kullandığı 67 DS 644 plakalı motosiklet, dönüş yasağı olan yoldan dönmeye çalışan M.E. idaresindeki 67 SN 451 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ekibi istendi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, B.E.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. 67 SN 451 plakalı otomobil sürücüsü M.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.