Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı karayolu Tersaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametine seyir halinde olan U.B. idaresindeki 67 AAU 163 plakalı otomobil sürücüsü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralanırken olayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada hasar gören otomobil olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.