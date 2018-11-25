Zonguldak'ta trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

Zonguldak'ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Veyis D., 06 TN 512 plakalı aracı ile Nebioğlu beldesi girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz şekilde Çaycuma Kozcağız karayoluna çıkmak istediği sırada Kozcağız istikametinden gelip Çaycuma istikametine seyir halinde olan Tuncay T. idaresindeki 55 DV 105 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Veyis D., diğer araç sürücüsü Tuncay T., araçta bulunan Tezgul T. ve Muhammed T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Veyis D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.