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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta yolcu taşıyan ticari taksiye çarpan aracın sürücü kayıplara karıştı.

Zonguldak'ta yolcu taşıyan ticari taksiye çarpan aracın sürücü kayıplara karıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yayla kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç; 67 T 0440 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada çarpan otomobil kaçarken ticari takside bulunan Soner A. ve Mehmet K. isimli yolcular hafif şekilde yaralandı.


Ticari taksi sürücüsü Mehmet D. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, taksiye çarpıp kaçan araç sürücüsü için arama çalışma başlattı.


Olayın şokunu atlatamayan taksi sürücüsü Mehmet D. ise aracına çarpıp kaçan sürücü için, "Arabam ne hale geldi. Benim yatar paramı kim verecek? Bu nasıl adalet. Alkollü araç kullanıyorlar" diyerek sinir krizi geçirdi.

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