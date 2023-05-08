Zonguldak'ta trafik kazası; 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil havanın yağışlı ve yolun da ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada sürücü iki kişi yaralandı. Olay yerine gleen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolda trafik kısa süreliğine kontrollü sağlandı. Jandarma ekipleri yolun çevre güvenliğini aldı. Kazanın ardından hasar alan araç kaza yerinden çekildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.