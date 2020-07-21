İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde tarım aracının otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tarım aracının otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, Hışıroğlu mevki Yeni Sanayi önünde yaşandı. Cemal Emre Ç. (23) idaresindeki 67 AAL 021 plakalı araç ile Recep B. (60) idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada pat-pat sürücüsü Recep B., tarım aracında bulunan Şahin B. (59) ve Şehriye Y. (84) yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunurken otomobilin yolcusu ve sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.