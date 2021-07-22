İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kayganlaşan yolda iki aracı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kayganlaşan yolda iki aracı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Akyamaç mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda Volkswagen marka 67 ZG 958 plakalı panelvan araç, Çaycuma istikametinden Bartın istikametine giderken önce bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle de savrularak takla attı. Olayı görenler 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerin olay yerinde ilk tedavisini yaptığı yaralılar Emine D., Abdulkadir Ç., Şevval Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.