İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta Teoman Duralı Tünellerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Teoman Duralı Tünellerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Teoman Duralı Tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EDD 933 plakalı Fiat marka otomobil ile 74 BG 055 Fiat marka otomobiller çarpıştı. Kazada Nejdet N., Binnur N. ve Nuray Y. olmak üzere 3 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.


Hastanede tedavi altına alınan yaralılar durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.