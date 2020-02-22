Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzeri Karaman mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden Gökhan K., idaresindeki 67 NE 867 plakalı araç sürücüsü yağmurunda etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışarak yaralanırken araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yara aldı. Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.