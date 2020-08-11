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Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Filyos beldesi Çömlekçi köyünde trafik kaza meydana geldi. Çaycuma istikametinden Filyos istikametine gitmekte olan U.B isimli sürücünün kullandığı 67 AAP 012 plakalı araç sola dönüş yaptığı esnada arkasında bulunan U.O. isimli sürücünün kullandığı 67 ZK 650 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada U.O. ve diğer araçta bulunan H.D, A.Ç, H.K. ve S.K. isimli kişiler olay yerine gelen 112 acil servis ile Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtildi.


Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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