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Zonguldak'ta trafik ve polis ekiplerinden denetim

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü polis ve trafik ekipleri tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında denetim gerçekleşti.

Denetimde 12 bin 703 araç ve sürücü denetlenirken bin 486 kişiye ceza yağdı.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü polis ve trafik ekipleri tarafından 2- 8 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleşti. Trafik denetimlerinde 6 bin 724 adet araç ve 5 bin 979 sürücü polisleri tarafından denetlendi. Denetimlerde; alkol limitlerini aşan 30 sürücüye, hız limitlerini aşan ile 629 araca, emniyet kemeri takmayan 41 sürücü ve yolcu olmak üzere toplamda bin 486 araç ya da sürücüye ihlal ve kusurlarından dolayı cezai işlem uygulandı.

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