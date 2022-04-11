Zonguldak'ta Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak

Zonguldak'ta Turizm Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Haftanın önemi doğrultusunda 15 Nisan Cuma günü 09.30'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Ardından turizm heyeti, valilik makamını ziyaret edecek. Ardından Maden Müzesi kömür deneyim ocağının açılışı gerçekleştirilecek.

ZBEÜ Devlet Konservatuarının AKM tiyatro salonundaki akademik orkestrası konseri ile etkinlikler devam edecek. 16 Nisan günü ise Valilik önünden başlayarak liman, liman arkası varagel tüneli ve Fener Bölgesi'nde gezi ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek.

18 Nisan günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Fotoğraflarla Zonguldak Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Yine aynı gün AKM fuaye alanında "Fatih Halk Eğitim Merkezi El Sanatları" sergisi AKM Tiyatro Salonu'nda "Zonguldak Kültür ve Turizm Değerleri ile Zonguldak Kömür Jeoparkı Çalışmaları" konulu panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

19 Nisan günü AKM Tiyatro Salonu'nda Devrek Bastonu ve Geleneği" yaşayan insan hazinesi ödülü sahibi Devrek Bastonu Ustası Tansel Işık ile söyleşi gerçekleştirilecek. 20 ve 21 Nisan günleri ise kültür ve turizm gezileri gerçekleştirilecek.

Hafta boyunca "Zonguldak Kömür Jeoparkı Tenis Turnuvası", kültür ve turizm gezileri ile anı hatıra bileti etkinlikleri düzenlenecek.