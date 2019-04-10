Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, daire müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Gazetecilere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Turanlı, “Bugün polis teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü. Zonguldak'ta arkadaşlarımızla beraber bu günümüze ait bir ritüel olan gereklilik olan devletimizin kurucusu ulu önder Atatürk'ün huzuruna çıkıp saygımızı arz ettik. 1200 civarındaki personelimizle Zonguldak genelinde bugün teşkilatımızın kuruluş yıldönümüne dair günümüzü özel kendi içimizde kendi ritüellerimizle kutlamaya çalışıyoruz. Kendi meslektaşlarımıza, kendi emeklilerimize, kendimize dönük çeşitli etkinliklerimiz var. Bunların çoğunu kamuoyu önünde yapmıyoruz. Özellikle onlarla beraber olmak, hemhal olmak noktasında bu seneki etkinliklerimizi şahsımıza münhasır bir tür olarak değerlendiriyoruz. Bu şehirde 130 civarında oturan emekli personelimiz var. Onlara erişmeye çalışıyoruz. Onlarla nasip olursa Cuma günü bize sağlık durumları müsait olan, elveren, davetimize iştirak olanlarla beraber Polisevi'nde yemeğimiz olacak. Onun dışında şehit ailelerimizle beraber özel kendi mensuplarımızla şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. Bugün ikindi namazı itibariyle merkezde camide bir mevlit okutulacak. İlçelerimiz kendi programlarını ayrıca özel olarak yaptılar. Bu seneyi de böyle değerlendiriyoruz” diye konuştu.