Zonguldak'ta uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi: 1 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından bir arata ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu ilçesinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada; 157 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pürmüz, 1 adet bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli; tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.