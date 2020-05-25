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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kenevir eken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kenevir eken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 45 kök kenevir bitkisine de el konuldu.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Kalafatlı köyünde R.G.(27) isimli şüphelinin evinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ihbarı üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli R.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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