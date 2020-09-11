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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında O.Y.(25), G.S.(25), İ.A.(25), H.T.(25), A.K.(27), Ç.A.(41) ve Y.Ö (61) isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 65 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 16 kök kenevir, 2 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan C.A. (41) isimli şüpheli tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. A.K.(27) isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk gönderildi.

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