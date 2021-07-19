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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 300 gram uyuşturucu madde, para ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; İl Merkezinde On Temmuz Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.


Operasyon kapsamında; yaklaşık 300 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, para ayrıca çokça uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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