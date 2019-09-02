Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu sırada babasının adliyeye sevk edildiğini gören 5 yaşındaki çocuk ise "baba" diye ağlayarak adliyeye koştu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 170 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. V.Ç. isimli zanlı yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Narkotim ekiplerince devam eden operasyonda S.K. isimli suç makinesi de yakalandı. 'Hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranması bulunduğu öğrenilen ve hakkında yakalama emri de bulunduğu öğrenilen S.K. da yakalanarak gözaltına alındı.

Bu sırada zanlılardan birinin oğlu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki T. isimli çocuk da adliyeye sevk sırasında 'baba' diye bağırdı. Babasının ardından 'baba' diye bağırarak adliyeye koşan küçük çocuğu görenler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük çocuk babasına sarılabilmek için koşarak babasının peşinden içeriye girdi.

Öte yandan, narkotimlerin çalışmaları aralıksız sürüyor.