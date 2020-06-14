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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, bonzai, kubar esrar ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, bonzai, kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltındaki sorgusu sürüyor.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda Alaplı ilçesine bağlı Kılçak köyü Fatih Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi. Evde ikamet eden M.T. (33) ve F.K. (26) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinin aracında diğerinin evinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


İki şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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